الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واستمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية من "الهيروين" بلغت 10.10 كيلوجرام، وكمية أخرى من مادة "الشبو" المحظورة بلغت 11 كيلوجرام، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.وقال مدير عام جمرك البطحاء زياد البلوي : عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة لإجراءات الكشف والمعاينة عُثر على خزان مستحدث خلف كابينة الشاحنة وبفتحه تبيّن أنه معبأ بالزيت، وبالتأكد من عدم احتواءه على أي من الممنوعات عُثر على تلك الكمية من مادتي الهيروين والشبوا مُخبأة بداخل أكياس معلقة بسلسلة حديدية طويلة يصل طولها إلى قاع الخزان، مشيراً إلى أنه جرى بعد ضبط هذه الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة .وسبق لجمرك البطحاء أن أحبط مؤخرًا محاولة تهريب كمية من حبوب "الزاناكس" المحظورة بلغت 100 ألف حبة، عُثر عليها مُخبأة في عدد من الشاحنات.// انتهى //21:40ت م0248