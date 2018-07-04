موسكو 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واستتوقف منافسات النسخة الـ 21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، اليوم وغدا الخميس بعد خوض 56 مباراة من أصل 64 ، إلا أن تركيز اللاعبين بات ينصب على الدور ربع النهائي الذي يقام يومي الجمعة والسبت .وتبدأ منافسات الدور ربع النهائي الجمعة القادم بمواجهتين حيث تواجه فرنسا الأوروغواي في مدينة نيجني نوفغورود عند الخامسة عصراً بتوقيت السعودية ، فيما تقام المباراة الثانية بين البرازيل وبلجيكا في قازان عند الساعة التاسعة ليلاً بتوقيت السعودية .وسيكون شرط عبور فرنسا إلى النهائي بتخطي منتخبات أميركا اللاتينية ، فبعد حجزها بطاقة الدور ربع النهائي على حساب الأرجنتين بنتيجة (4-3)، ستواجه الاوروغواي ونجمها لويس سواريز ، قبل أن تلاقي البرازيل ونجمها نيمار في نصف النهائي ، في حال تأهل المنتخبين .وفيما يتعلق بالمنتخب البرازيلي، فقد عاد مدافعه مارسيلو وجناحه دييغو كوستا للتدريبات الثلاثاء ، وبالتالي يمكن للمدرب تيتي أن يعول عليهما كركيزتين محتملتين في القمة ضد بلجيكا التي عانت للفوز على اليابان (3-2) في ثمن النهائي ، ولكنها تقدم عروضاً جذابة بقيادة إدين هازار وروميلو لوكاكو .وتقام السبت مباراتان لا تقلان أهمية ، حيث تلعب السويد مع إنجلترا عند الساعة الـخامسة عصراً بتوقيت السعودية في سامارا ، وروسيا مع كرواتيا في سوتشي الساعة التاسعة بتوقيت السعودية .ويعول منتخب إنجلترا بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت على معنويات لاعبيه العالية بعد مقاومة الصمود الكولومبي في ثمن النهائي ، وعانى الإنجليز أمام الاندفاع البدني للكولومبيين (6 بطاقات صفراء للكافيتيروس ) دون أن ينهاروا معنوياً في سلسلة ركلات الترجيح 4-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1). وكانت المرة الأولى التي ينجح فيها الإنجليز في تخطي عقبة ركلات "الحظ" في كأس العالم بعدما سقطوا في الاختبار أعوم 1990 في إيطاليا و1998 في فرنسا و2006 في ألمانيا. ونجحوا في تحقيق حلم راودهم منذ 12 عاما ويتمثل في بلوغ الدور ربع النهائي للعرس العالمي (وصلوا مرتين متتاليتين في 2002 و2006).ويتميز منتخب السويد بكثير من الطرق لتحقيق الفوز لأن المنتخب لاعبيه أقوياء ومتجانسين ، وعندما يسجلون يتكتلون ويصعب جداً اختراق خط دفاعهم ، فيما أبهرت كرواتيا الجميع في الدور الأول وحققت فوزا قويا على الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي (3-صفر)، بجهود لاعبيه لوكا مودريتش وايفان راكيتيتش وتصدرت مجموعتها .وتعد روسيا المستضيفة والمصنفة 70 في تصنيف الاتحاد الدولي للفيفا مفاجئة المونديال حيث تواجد الروس في ربع النهائي بجهود حارس مرماه إيغور أكينفيف الذي أقصى إسبانيا من ثمن النهائي بتألقه في ركلات الترجيح (4-3 ) ، والوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، ومدربه ستانيسلاف تشيرتشيسوف ، حارس مرماه الدولي السابق، الواقعي في خططته التكتيكية ، لذلك هل سيبلغ المنتخب الروسي الدور نصف النهائي ، وهل يتواجد الرئيس فلاديمير بوتين في ملعب سوتشي بعدما غاب عن كل مباريات منتخب بلاده ، باستثناء المباراة الافتتاحية .// انتهى //21:52ت م0249