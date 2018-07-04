أبها 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير مساء اليوم، مهرجان صهيل الأصايل في نادي الفرسان بمدينة أبها.وشاهد سموه ، عروضاً للفرسان على الخيل العربية الأصيلة كالتقاط الأوتاد وقفز الحواجز، وعرضاً لبعض الفلكلورات الشعبية التي لاقت إقبالًا و تفاعلًا واسعًا من زوار المهرجان.بدوره ثمن منظم الفعالية محمد بن محيي القحطاني زيارة سمو نائب أمير المنطقة للمهرجان ودعمه وتشجيعه الدائم لرياضة الفروسية في المنطقة.وفي نهاية الحفل كرم سمو نائب أمير منطقة عسير المشاركين في إنجاح الفعالية وسلمهم الدروع التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //22:05ت م0251