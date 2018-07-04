عنيزة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واسجذبت فعاليات صيف عنيزة التي تقام في 34 موقعاً متنوعاً داخل محافظة عنيزة زوار المهرجان لتحقيق رغباتهم باختلاف أذواقهم المتعددة .وبين المشرف العام على مهرجان صيف عنيزة خالد بن علي العبيد أن لجنة التنمية السياحية رصدت خلال الأيام الثلاثة الأولى من المهرجان تدفق مئات الزوار من مختلف مناطق المملكة ومن الدول الخليجية والعربية الشقيقة حيث يحوي المهرجان مواقع الترفيه والحدائق و الفعاليات الرياضية , مؤكداً أن المواقع التراثية التي أبرزها سوق المسوكف الشعبي ومتحف الرشيد ومزرعة الحمدان وبيت الصالحي وجدت متابعات خاصة وتوافد العشرات من الزوار .// انتهى //22:06ت م0252