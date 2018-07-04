الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا اليوم الأردني جلال الساريسي بكأس بطولة المحترفين السعوديين للبلياردو في نسختها الأولى وجائزة نقدية قيمتها 20 ألف ريال على طاولات صالة بلاك دايموند في مدينة الرياض ، بعد أن تغلب على الفلبيني مكمك الذي حلّ ثانياً وحصل على الميدالية الفضية وجائزة نقدية قيمتها 10 الآف ريال .وحلّ الأريتري حمزة السيد في المركز الثالث حاصلاً على المدالية البرونزية ومبلغ 5 الآف ريال وحصل الفلبيني ريكي على المركز الرابع متوجاً بالبرونزية ومبلغ 5 الآف ريال .وتنافس في بطولة المحترفين الأولى 116 لاعباً برعاية ثمانية صالات .من جهته هنأ رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الفائزين ، معرباً عن شكره لجميع القائمين والمشاركين في البطولة على نجاحها في النسخة الأولى ، مؤكداً أن البطولة سارت بالطريقة التي يريدها الاتحاد من رعاية اللاعبين السعوديين ومدى إحتكاكهم باللاعبين الأجانب والاستفادة الكاملة من خبراتهم قبل المشاركات القارية والدولية .// انتهى //22:28ت م0254