الطائف 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسنوه مساعد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة المشرف على المهمة بسوق عكاظ 12 العميد المهندس الركن مطلق الذيابي بالاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ ، لفعاليات السوق وتوفير سبل الأمن للزوار والمشاركين للوصول للأهداف التي نتطلع لها جميعاً وهي أن يظهر سوق عكاظ باسمه وبعبقه التاريخي .وأشار خلال لقاء إعلامي بمقر المركز الإعلامي بسوق عكاظ اليوم إلى أن قوات أمن المنشآت بتوجيه من قائد القوات اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي تسهم في الحماية الأمنية لسوق عكاظ من خلال البوابات الأربع المتواجدة في مداخل السوق ثلاثة منها للزوار والبوابة الرابعة للمنظمين حيث تم تزويد البوابات الأربع للسوق بكاميرات مراقبة للداخلين للسوق والخارجين منه يتم التحكم بها عن طريق غرفة مراقبة خاصة داخل السوق تقوم برصد وإحصائية للزوار والمشاركين ويمكن الرجوع إليها في حالة وجود أي ملاحظة ، وتعمل قوات أمن المنشآت على هذه البوابات لراحة وخدمة الزوار لينهلوا مما يعرض في السوق من تراث يعبر عن الأمجاد التاريخية.وأضاف العميد الذيابي أن أفراد أمن المنشآت وبمساندة متطوعات من العنصر النسائي تقوم بعملية التفتيش دخولاً وخروجاً سواء للأشخاص أو مركبات فيما يتعلق بالاحتياطات الأمنية والسيطرة التامة على منافذ الدخول والخروج حيث يتم توزيع الأفراد المشاركين على بوابات السوق ، إضافة إلى وجود قوات مساندة وقوات تدخل سريع جاهزة للتدخل في أي وقت إذا احتاج الوضع لذلك خاصة .وأوضح أن سوق عكاظ يشهد كل عام زيادة في فعالياته وكثافة من الزوار مما يستدعي زيادة الجهد لأفراد أمن المنشآت لحماية رواد السوق والمشاركين فيه سواء من داخل المملكة أو من يحضر من دول الخليج والدول الأخرى الذين نرحب بهم في بلدهم الثاني .وبين مساعد قائد أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة أن قطاع أمن المنشآت شأنه شأن قطاعات الدولة الأخرى في عملية التطوير والتقدم .// انتهى //22:53ت م0256