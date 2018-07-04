نجران 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، عن صادق تعازيه ومواساته لقبيلة المكارمة في وفاة الشيخ علي بن أحمد الجمالي المكرمي، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.جاء ذلك خلال اتصال سموه هاتفياً بشيخ شمل قبيلة المكارمة، الشيخ علي بن حاسن المكرمي، وبنجل المتوفى ياسين بن علي الجمالي، وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.من جهته ، عبر شيخ شمل قبيلة المكارمة ، وأبناء المتوفى ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة نجران، داعين الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، ويحفظه من كل سوء ومكروه.//انتهى//22:59ت م0258