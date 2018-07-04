السيح 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسأنهت إدارة الأسواق في بلدية الخرج تجهيز مقر جديد لسوق التمور ضمن مجمع السوق المركزي بمدينة السيح مجهز بالتكييف ومختلف التجهيزات لباعة التمور والجلّابه.وأكد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري حرص إدارة الأسواق على تنظيم سوق التمور بمدينة السيح بشكل لائق ومريح لمرتادين السوق والباعه والجلابه ، مشيراً إلى أن الإدارات المختصة ستقوم بجولات رقابية في السوق لمنع البيع العشوائي والجائل ، بجانب تكثيف الجولات التفتيشية من قبل فرق مختبر إدارة صحة البيئة ، للتأكد من سلامة التمور وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء ، حفاظاً على صحة المستهلكين .// انتهى //23:18ت م0261