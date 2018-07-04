مكة المكرمة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن شرطة المنطقة ألقت القبض على الأشخاص المتسببين في حرق مركبة تابعة لسيدة في محافظة الجموم ، التي وقعت أمس الأول.وبحسب البيان فقد باشرت فرق التحقيق متابعة حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم ، مضيفا أنه تم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصان من سكان المحافظة ، واللذان تأكد ضلوعهما في الحادثة حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة ، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.وختم البيان بالإشارة إلى أنه تمت إحالة القضية للنيابة تمهيداً لاستكمال الإجراءات ومعاقبتهما .// انتهى //23:33ت م0262