بريدة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسكشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، عن ترخيص فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم لـ18 مزرعة بالمنطقة للسياحة الريفية منها 10 تراخيص بمدينة بريدة ، بالإضافة إلى 18 طلباً للترخيص تحت الإجراء .وأكد سموه أهمية السياحة الريفية باعتبارها من أحد أهم الوجهات السياحية التي تتميز بها منطقة القصيم ، متوقعاً أن تحدث هذه الوجهات السياحية الريفية نقلة نوعية في مسار السياحة الداخلية ، لما تجده من إقبال كبير من المواطنين والمواطنات لإرتياد هذه الأماكن الريفية الزراعية والاستمتاع بها والتي تحيط بها أشجار النخيل.وأبدى الأمير فيصل بن مشعل إعجابه بمزرعة السليم ، وما تحتويه من خدمات ترفيهية ، مشيدًا بمبادرة مالك المزرعة في دعم السياحة الريفية ، التي تُعد مثالاً جيداً لإسهام رجال الأعمال في دعم السياحة الوطنية من خلال هذه المشاريع التي تسهم في الجذب السياحي للمنطقة ، مثمناً سموه جهود السليم وإسهاماته في دعم السياحة بالمنطقة من خلال إيجاد هذا المشروع الذي يشكل إضافة حقيقية إلى قطاع السياحة في المنطقة بشكل خاص وقطاع السياحة بشكل عام في المملكة .ووجه سموه رجال الأعمال بالمنطقة بالتركيز على الاستثمار في مجال السياحة الريفية لما تتمتع به المنطقة من مزايا سياحية ونمو متسارع في مجالات متعددة ، وما تتميز به من وجود المزارع التاريخية والعريقة والتنوع البيئي المميز ، مشيراً إلى الإقبال الكبير على السياحة الريفية في الكثير من مدن المملكة ، منوهاً سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لقطاع السياحة بالمملكة ، مثمناً تشجيع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع السياحة بمختلف مجالاته بالمنطقة.جاء ذلك بعد أن زار سمو أمير منطقة القصيم مساء اليوم مزرعة السليم الريفية بمدينة بريدة ، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة بالإنابة المهندس عبدالعزيز المهوس ، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إبراهيم المشيقح ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة سلمان الجارالله ، ومالك المزرعة محمد السليم ، حيث تجول سموه داخل المزرعة ، مستمعاً إلى شرح موسع من مالك المزرعة محمد السليم عن أبرز ما تحويه من مرافق ونُزل وخدمات تقدمها للزوار والسياح ، بالإضافة إلى الجلسات العائلية والأماكن الترفيهية والمساحات الخضراء وأشجار النخيل ، وإتاحة الفرصة للأسر المنتجة للاستفادة المالية من خلال إعداد الأكلات والوجبات الشعبية ، والخدمات المساندة التي تخدم الزوار والسياح قاصدي المنطقة.وفي نهاية الزيارة سلم سمو أمير منطقة القصيم رخصتين لمزرعتين بمدينة بريدة في مجال السياحة الريفية.// انتهى //23:46ت م0263