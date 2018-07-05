غزة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واساستشهد اليوم فتى فلسطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 14 مايو الماضي شرق مدينة غزة.وأعلن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، عن استشهاد الفتى محمود ماجد الغرابلي (16 عاماً) متأثراً بجروحه، حيث أصيب برصاصة في الرأس أطلقها عليه أحد قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة والاحتجاج على نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة يوم 14 مايو الماضي شرق مدينة غزة، حيث وصفت حالته حينها بالخطرة إلى أن أعلن عن استشهاده مساء اليوم.// انتهى //00:17ت م0264