الباحة 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات "الملتقى الأول لطفلي المبدع " ضمن صيف بلجرشي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة ،ممثلة في اللجنة التجارية ، وذلك بمركز العطية مول بمحافظة بلجرشي .وشهد الملتقى حضوراً كبيراً من الأطفال والعوائل من الزوار والمصطافين الذين استمتعوا بمسرح الطفل والبرامج والفقرات التي قدمت وأركان الفضاء ، والتصوير ، والرمل ، والموسيقى ، والألعاب .واوضحت عضوة اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والمشرفة على الفعالية أمل الغامدي أن الفعاليات تستمر لمدة شهر من الرابعة عصراً الى العاشرة مساءً وهي خاصة بالأطفال ، داعية الى حضور الأهالي بأطفالهم للاستفادة من الملتقى وبرامجه .// انتهى //00:23ت م0265