تبوك 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليه 2018 م واساستقبل مدير عام بريد منطقة تبوك فايز بن سيار العنزي بمقر البريد ، اليوم ، مدير عام فرع هيئة الاحصاء بمنطقة تبوك عماد بن فهد العريفي لتعزيز وبحث التعاون المشترك العملي فيما بينها .واطلع العريفي على الخدمات والإمكانيات المتطورة التي تحظى بها مؤسسة البريد السعودي والتعرف على قدراتها التي جعلتها ركيزة أساسية في الحكومة الإلكترونية الحديثة والخدمات التي تقدمها المؤسسة لبعض القطاعات الحكومية الأخرى.من جانبه أكد العنزي حرص البريد السعودي على بناء علاقة عملية مع القطاعات الحكومية لتسهيل الخدمات لأبناء الوطن والمقيمين .// انتهى //00:27ت م0266