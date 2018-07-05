الدمام 20 شوال 1439 هـ الموافق 4 يوليو 2018 م واسانطلقت اليوم أولى ورش عمل برنامج جودة الحياة 2020 الإبداعية في مدينة الظهران ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا للبرنامج، والذي ينظمه البرنامج بهدف إبراز حجم الفرص الاستثمارية في المنطقة وتسريع تنفيذ مبادرات البرنامج.وأكد سموه نائب الشرقية أن المنطقة غنية بالفرص الاستثمارية في مجالات جودة الحياة ورفاهية المواطنين والمقيمين ومهيأة لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات السياحة" وذلك في ظل الدعم الذي تتلقاه المنطقة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ .وأشار سموه إلى أن المنطقة الشرقية تشكل أهمية استراتيجية كبيرة للمملكة وللعالم وتتمتع بوجود بنية تحتية وبيئة مناسبة للاستثمار بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ـ رعاه الله ـ تعول على رجال الأعمال فيها للاستثمار في قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة والفنون والسياحة استثماراً لمكانة المنطقة الاقتصادية، وتطوير المنطقة الشرقية إلى نقطة جذب محلية وعالمية، مبيناً سموه بأن ورش العمل الإبداعية تعد فرصة لتبادل وجهات النظر بين الجهات الحكومية والقائمين على برنامج جودة الحياة والخبراء العالميين والمحليين والمستثمرين لدعم المبادرات المتعلقة بالمنطقة .كما قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة 2020 المهندس لؤي بافقيه شكره لإمارة المنطقة الشرقية، ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على حرصهم على تقديم كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق طموحات وتطلعات برنامج جودة الحياة 2020 .// أنتهى //00:51ت م0267