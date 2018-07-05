الرياض 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسبحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ تعزيز علاقات اللجنة الأولمبية الدولية بالمملكة العربية السعودية ومشاركاتها في الفعاليات الأولمبية الخارجية، إضافة إلى التعاون في تطوير الرياضة والحركة الأولمبية بالمملكة في إطار رؤية 2030 وبرامج التضامن الأولمبي، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة.جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم إلى مقر اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة لوزان السويسرية ، حيث كان في استقباله نائب المدير العام بيري ميرو وعدد من كبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية، ثم تجول سموه في أقسام المقر وعقد عدة لقاءات قصيرة .//انتهى //00:51ت م0268