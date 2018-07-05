ثقافي / الأيام الثقافية بأبها تواصل فعاليتها الفنية والشعبية
الخميس 1439/10/21 هـ الموافق 2018/07/05 م واس
أبها20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واس
تواصلت مساء اليوم فعاليات الأيام الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة بمدينة أبها .
واستقبلت الأجنحة الفنية ومنصات الإبداع التفاعلية التي يقدمها عدد من التشكيليين والتشكيليات، زوارها منذ عصر اليوم وحتى الساعة الـ 11 مساء ،
وشهدت مرسم الأطفال إقبالاً لافتاً وتنافساً كبيراً بين الأطفال المشاركين ، كما استضاف المسرح المفتوح المقام بشارع الفن وسط مدينة أبها بعد المغرب فعاليات فنية وشعبية ، بدأت بمقاطع لبعض الأغاني الوطنية ، ثم قدمت فرقة " تهامة للفنون الشعبية" عدداً من الألوان الشعبية التي تفاعل معها الجمهور ، ومنها لون"الدمة" و"المزمار" و" السيف" و"الربخة" .
// انتهى //
00:55ت م
0269