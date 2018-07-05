أبها20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واستواصلت مساء اليوم فعاليات الأيام الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة بمدينة أبها .واستقبلت الأجنحة الفنية ومنصات الإبداع التفاعلية التي يقدمها عدد من التشكيليين والتشكيليات، زوارها منذ عصر اليوم وحتى الساعة الـ 11 مساء ،وشهدت مرسم الأطفال إقبالاً لافتاً وتنافساً كبيراً بين الأطفال المشاركين ، كما استضاف المسرح المفتوح المقام بشارع الفن وسط مدينة أبها بعد المغرب فعاليات فنية وشعبية ، بدأت بمقاطع لبعض الأغاني الوطنية ، ثم قدمت فرقة " تهامة للفنون الشعبية" عدداً من الألوان الشعبية التي تفاعل معها الجمهور ، ومنها لون"الدمة" و"المزمار" و" السيف" و"الربخة" .// انتهى //00:55ت م0269