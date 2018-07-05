عرعر 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واساختتمت جمعية "معافى" الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمدينة عرعر اليوم ، فعاليات المعرض التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات ، بالشراكة المجتمعية مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية ، وذلك في مجمع عرعر مول التجاري .واشتمل المعرض الذي استمر ثلاثة أيام على منشورات توعوية وركن لبرنامج مكافحة التدخين بصحة المنطقة وبرنامج الأمان الأسري بوزارة الحرس الوطني وجمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي ، وركن مكافحة المخدرات بالمنطقة، بالإضافة إلى مسرح الطفل الذي أقيمت عليه مسابقات منوعة .وهدفت فعاليات المعرض إلى التوعية من خطورة آفة المخدرات، والحد من الآثار الاجتماعية الاقتصادية المترتبة على تعاطي المخدرات والأمراض ذات الصلة.وفِي الختام تم تكريم المشاركين والداعمين للمعرض.// انتهى //00:56ت م0270