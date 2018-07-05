اجتماعي / جمعية معافى تختتم فعاليات المعرض التوعوي بأضرار المخدرات
الخميس 1439/10/21 هـ الموافق 2018/07/05 م واس
عرعر 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واس
اختتمت جمعية "معافى" الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمدينة عرعر اليوم ، فعاليات المعرض التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات ، بالشراكة المجتمعية مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية ، وذلك في مجمع عرعر مول التجاري .
واشتمل المعرض الذي استمر ثلاثة أيام على منشورات توعوية وركن لبرنامج مكافحة التدخين بصحة المنطقة وبرنامج الأمان الأسري بوزارة الحرس الوطني وجمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي ، وركن مكافحة المخدرات بالمنطقة، بالإضافة إلى مسرح الطفل الذي أقيمت عليه مسابقات منوعة .
وهدفت فعاليات المعرض إلى التوعية من خطورة آفة المخدرات، والحد من الآثار الاجتماعية الاقتصادية المترتبة على تعاطي المخدرات والأمراض ذات الصلة.
وفِي الختام تم تكريم المشاركين والداعمين للمعرض.
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