بيش 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , مساء اليوم , مشايخ وأهالي محافظة بيش , ضمن جولة سموه للمحافظة , وذلك بقاعة الأمير محمد بن ناصر للاحتفالات بالمحافظة.واستمع سموه خلال الاستقبال , لعدد من مطالب المواطنين ، مؤكداً سموه أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما اللـــَّه – في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموي كافة .حضر اللقاء مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبة ووكيل إمارة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ ومحافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وعدد من المسؤولين.// انتهى //01:14ت م0271