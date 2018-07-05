دمشق 20 شوال 1439 هـ الموافق 04 يوليو 2018 م واسأعربت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها العميق حيال سلامة المدنيين الموجودين في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام السوري في درعا جنوب سوريا.وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروسيل في تصريح صحفي إننا نتابع الوضع في درعا التي يواصل النظام وداعموه هجومهم عليها، مضيفة "ينتابنا القلق حيال سلامة المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام وحلفاؤه، والهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين جراء العنف المتواصل في درعا".وتدخل مناطق جنوب غرب سوريا، وبينها درعا والقنيطرة والسويداء، ضمن منطقة "خفض التصعيد"، التي تم إنشاؤها في شهر يوليو 2017 م، وفق الاتفاق الذي توصلت إليها آنذاك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن.// انتهى //03:08ت م0274