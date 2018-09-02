اقتصادي / اللجنة الاقتصادية اليمنية تقر إجراءات سريعة وعاجلة لوقف تدهور العملة المحلية

الأحد 1439/12/22 هـ الموافق 2018/09/02 م واس
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عدن 22 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 02 سبتمبر 2018 م واس
أقرت اللجنة الاقتصادية اليمنية حزمة إجراءات سريعة وعاجلة لوقف تدهور العملة ‏المحلية أمام العملات الأجنبية.‏
وشدد الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على دراسة الحالة الاقتصادية ‏ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي ‏والوقوف بحزم امام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب ‏بمعيشة السكان واستقرار المجتمع.‏
ووجه الرئيس اليمني، في الاجتماع الذي حضره نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس ‏الوزراء أحمد عبيد بن دغر، بالعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مارب وشبوة ‏وحضرموت عبر ‏ميناء النشيمة وميناء الضبة والبدء بتصدير الغاز عبر بلحاف وذلك في ‏خطوة تهدف إلى تنمية ‏الإيرادات.‏
وشدد هادي على ضرورة وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد ‏الأولويات ‏وإيقاف أَي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.‏
وأقر الاجتماع إضافة زيادة في مرتبات ‏القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين.‏
‏وقدم رئيس الحكومة اليمني، ورئيس اللجنة الاقتصادية ‏عدداً من المقترحات والرؤى العاجلة ‏التي يعول عليها ‏في تجاوز تداعيات أسعار الصرف والخروج من ‏الأزمة الاقتصادية ‏الراهنة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏
// انتهى //
22:27ت م
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