برلين 22 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 02 سبتمبر 2018 م واسواصل فريق هيرتا برلين انتصاراته في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شالكه بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثانية من البطولة .وتعادل فريق لايبزج مع ضيفه فورتونا دوسلدورف بهدف لكل منهما ، وخسر فريق دوسلدورف من ضيفه أوجسبورج بهدفين مقابل هدف .وارتفع رصيد هيرتا إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ المتصدر ، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ظل رصيد شالكه خاليا من النقاط في المركز الـ 15 ، فيما تقدم فريق فورتونا للمركز الـ 12 ، متفوقا بفارق الأهداف على لايبزج صاحب المركز الـ 14 .// انتهى //22:41ت م0221