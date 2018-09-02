رياضي / الدوري الألماني لكرة القدم : هيرتا برلين يفوز على شالكه
الأحد 1439/12/22 هـ الموافق 2018/09/02 م واس
برلين 22 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 02 سبتمبر 2018 م واس
واصل فريق هيرتا برلين انتصاراته في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شالكه بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثانية من البطولة .
وتعادل فريق لايبزج مع ضيفه فورتونا دوسلدورف بهدف لكل منهما ، وخسر فريق دوسلدورف من ضيفه أوجسبورج بهدفين مقابل هدف .
وارتفع رصيد هيرتا إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ المتصدر ، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ظل رصيد شالكه خاليا من النقاط في المركز الـ 15 ، فيما تقدم فريق فورتونا للمركز الـ 12 ، متفوقا بفارق الأهداف على لايبزج صاحب المركز الـ 14 .
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