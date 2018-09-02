القاهرة 22 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 02 سبتمبر 2018 م واسطالب رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس جامعة الدول العربية الدكتور أمجد شموط، المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والشرعية الدولية من خلال دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سياسياً ومادياً حتى تواصل تقديم خدماتها للشعب الفلسطيني المنكوب، الذي مضى على احتلاله أكثر من خمسين عام.وقال في تصريح صحفي اليوم إنه يجب على الدول العربية التحرك السريع مع المجتمع الدولي من أجل تثبيت حق الفلسطينيين وبقاء وتعزيز الهوية الفلسطينية، مطالباً الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار دورها في دعم الوكالة الأممية وعدم الانسحاب.وأضاف إن إلغاء المنظمة يعزز من التطرف والإرهاب واستفزاز مشاعر المسلمين وتهديد للأمن والسلام الدوليين.//انتهى//23:20ت م0224