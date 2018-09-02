الطوال 22 ذو الحجة 1439 الموافق 2 سبتمبر 2018 م واسزار محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة ومساعد مدير التعليم بمنطقة جازان للشؤون المدرسية علي سهلي ومدير مكتب التعليم بصامطة عبدالرزاق صميلي الْيَوْمَ مدارس الحد الجنوبي بمنطقة جازان بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.واطلع محافظ صامطة على برنامج الأسبوع التمهيدي المعد للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي, بمشاركةً عدد من أولياء أمور الطلاب ، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والتميز .كما شهد محافظو الحرث والمسارحة والطوال وكذلك رؤساء المراكز ومديري الإدارات انطلاقة العام الدراسي الجديد وزياراتهم الميدانية للمدارس, التي تأتي في إطار مبادرة مكتب التعليم بمحافظة صامطة , الذي يزيد عدد الطلاب والطالبات بالمدارس التابعة له عن 80 ألف طالب وطالبة.// انتهى //23:33ت م0225