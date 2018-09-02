واشنطن 22 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 02 سبتمبر 2018 م واسرحبت وزارة الخارجية الأميركية بإعلان التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية بمراجعة قواعد الاشتباك بعد الغارة الأخيرة على صعدة واعتبرته "خطوة أولى مهمة تجاه الشفافية الكاملة والمحاسبة".ودعت الخارجية الأميركية "كل الأطراف" في اليمن للالتزام بقانون الحرب للتخفيف من الأذى الذي تلحقه بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، وطالبت بتحقيق شامل يضمن مساءلة كل من ارتكب انتهاكات.واعتبر بيان الخارجية أنه لا مفر أمام جميع الأطراف من العمل لتحقيق حل سياسي شامل وتجنب إلحاق أي أذى إضافي بحق اليمنيين.وأكد البيان دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في اليمن "مارتين غريفيثس" مع جميع الأطراف المتحاربة ومحاولة جمعها على طاولة الحوار في جنيف.ودعا البيان في الختام إلى مباحثات بناءة وبنوايا صادقة للتوصل إلى يمن مستقر، آمن ومسالم.// انتهى //23:43ت م0226