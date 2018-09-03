عرعر 22 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 02 سبتمبر 2018 م واساختتم "ملتقى ومعرض مصوري الشمال2" اليوم فعالياته، التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية، بمشاركة فريق طموح التطوعي و 34 مصور ومصورة ، في مجمع عرعر مول.واشتمل الملتقى الذي استمر لمدة أربعة أيام، على معرض فوتوغرافي يحوي عدداً من الصور التي التقطها المشاركين، وورش عمل عن "أساسيات التصوير الضوئي" للأطفال تهدف إلى تدريبهم على عدة أمور متعلقة بالتصوير وفق أعمارهم، ومحاضرات، واستديو تعليمي، وقسم خاص للأطفال، ومسابقة المصورين، واستديو تصوير .وقدم مدير فرع الجمعية في المنطقة خلف القاران شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية لرعايته للمعرض ودعمه واهتمامه بجميع أنشطة وبرامج وفعاليات والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة, مبيناً أن المعرض يسهم في تسليط الضوء على إبداع المصورين المحترفين في المنطقة، ويهدف إلى جمع المصورين وتبادل الخبرات الفنية من خلال الورش العمل، واستقطاب المواهب في مجال التصوير وتدريبها وتوجيهها بالشكل الصحيح.// انتهى //00:26ت م0227