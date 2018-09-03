حفر الباطن 22 ذو الحجة 1439 الموافق 02 سبتمبر 2018م واسشارك محافظ حفر الباطن عبدالمحسن بن محمد العطيشان اليوم في فعاليات اليوم الدراسي الأول وفي بعض فعاليات الأسبوع التمهيدي وذلك بمدرسة أبي أيوب الأنصاري.وبدأ المحافظ بزيارة للفصول الدراسية والاطلاع على برنامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية في الأسبوع الأول.بعد ذلك بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى مدير تعليم حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي كلمة عبر فيها عن شكره للقيادة الحكيمة على ما توليه من اهتمام وعناية فائقة بالعملية التعليمية وحرصها الدائم على دعم وتوفير كل مايحتاجه الميدان التعليمي، مقدما شكره لمحافظ حفر الباطن على حضوره الحفل والذي يدل على حرصه على دعم العملية التعليمية وتحفيزه للميدان التربوي للانطلاق بشكل جاد ومميز .وأثنى الرحيلي على ما شاهده خلال الأسبوع الماضي واليوم الدراسي من تميز وبرامج مبتكرة في مدارس المحافظة وحسن الاستعداد للعام الدراسي، موجهاً الطاقم الإداري والتعليمي وأولياء أمور بضرورة حث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والبداية الجادة التي ستنعكس بمشيئة الله تعالى على مستواهم وتحصيلهم .وفي ختام الحفل كرم محافظ حفر الباطن طلاب الكشافة الذين شاركوا بمدينة الحجاج في منفذ الرقعي الحدودي والمشاركين في معسكرات الخدمة العامة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، كما سلم الهدايا لأبناء شهداء الواجب .// انتهى //01:30ت م0228