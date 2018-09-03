القاهرة 22 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 02 سبتمبر 2018 م واستعادل فريق الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الـ11 محتلاً صدارة الدوري بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز، كما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة التاسعة محتلا المركز الخامس.// انتهى //01:41ت م0229