طوكيو 22 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 02 سبتمبر 2018 م واسحذرت السلطات اليابانية اليوم من اقتراب إعصار قوي شرقي وغربي البلاد، بينما يتوقع أن يجتاح الإعصار اليابسة الثلاثاء المقبلوذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار بدأ يتجه من الشمال إلى الشمال الغربي في المحيط الهادئ, جنوب جزيرة "هونشو" في اليابان بسرعة 25 كيلومترا في الساعة.وتوقعت ارتفاع الأمواج وسقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق في غرب وشرق اليابان.// انتهى //02:40ت م0230