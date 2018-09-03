الدوادمي 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واستنفذ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث خلال الأسبوع الجاري عددًا من البرامج ضمن الخطة التدريبية لبرامج الفصل الأول للعام الدراسي 1439هـ /1440هـ التي تستهدف الهيئة التعليمية.وبين مدير قسم التدريب والابتعاث بالإدارة محمد بن جزاء العتيبي أن البرامج التدريبية بدأت اليوم، وتُنفذ على مستوى الإدارة والمكاتب التعليمية التابعة لها والمقامة في مركز التدريب التربوي وتستمر على مدى أربعة أيام.وتهدف هذه البرامج إلى إثراء خبرات المعلمين والمشرفون التربويون والمرشدون الطلابيون والقيادات التربوية، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن برامج ولقاءات وورش عمل من أبرزها الدليل الإجرائي للإرشاد الأكاديمي، دليل وكيل القبول والتسجيل " نظام المقررات ", والحقيبة الأساسية لمشروع تطوير العلوم، ولقاء مشرفي العلوم الشرعية، ورشة عمل عن التخطيط التدريس، وورشة توزيع مقررات الحاسب الآلي.// انتهى //16:34ت م0147