المنامة 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 3 سبتمبر 2018 م واسأقفل مؤشر البحرين العام عند مستـوى 1,334.53 نقطة على انخفاض قدره 2.21 نقطة مـقارنـة بإقـفاله أمس في حين أقفل مـؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 935.91 نقطة على انـخـفاض قدره 1.80 نقطة مقارنة بإقفاله السابق .وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية الـمتداولـة 1.27 مليون سهم ووحـدة، بـقيـمة إجمالية قدرها 227.05 ألف دينار بحريني، نفذت من خلال 37 صفقة حيث تداول المستثمرون 1.17 مليون سهم، بقيـمة قدرها 217.55 ألف دينار بحريـني نفذت من خـلال 35 صفقة .// انتهى //16:34ت م0148