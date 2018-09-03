بغداد 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم تعاملاته على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.36 %، متوقفاً عند مستوى 559.35 نقطة.وأثر على أداء المؤشر إنخفاض اسهم 12 شركة ، وارتفاع اسهم شركة مصرفية واحدة، وبلغ حجم التداولات 231,8 مليون سهماً، بقيمة 140,1 مليون دينار عراقي .وبلغ عدد الأسهم المباعة من قبل المستثمرين الاجانب 3 ملايين سهم بقيمة 11,2 مليون دينار عراقي , تحصلت من تنفيذ 11 صفقة على أسهم شركتين.// انتهى //16:35ت م0149