سياسي / رئيس البرلمان العربي يثمن موقف قيادة التحالف العربي بقبولها نتائج فريق تقييم الحوادث بشأن صعدة
الاثنين 1439/12/23 هـ الموافق 2018/09/03 م واس
القاهرة 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 3 سبتمبر 2018 م واس
أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بموقف قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقبولها نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة صعدة الأخيرة .
وقال الدكتور السلمي في بيان له اليوم، "نثمن عالياً الموقف المسؤول من قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقبول نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة صعدة" .
وأضاف "ونقدر كذلك الخطوات التي تم اتخاذها بمراجعة قواعد الاشتباك، ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ، وتعويض عائلات الضحايا، وتأكيد الالتزام بالقانون الدولي والإنساني" .
// انتهى //
16:44ت م
0150