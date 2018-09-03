طرابلس 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واسأعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق تأجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم ، للتصويت على قانون الاستفتاء.وأوضح انه تم تأجيل جلسة اليوم إلى الأسبوع المقبل نتيجة عدم تمكن النواب من الحضور بسبب الأحداث الجارية في مدينة طرابلس.وتوقفت حركة الرحلات الجوية من مطار معيتيقة كإجراء احترازي، وسط تداعي الوضع الأمني في العاصمة التي تشهده ضواحيها الجنوبية منذ أكثر من أسبوع، فيما قررت شركة الخطوط الجوية الليبية نقل رحلاتها المدرجة عبر مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة اعتبارا من السبت الماضي.واندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات.// انتهى //16:46ت م0151