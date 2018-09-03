جدة 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واسأسهمت مراكز الخدمة بغرفة جدة في تقديم جميع الخدمات المباشرة للأعضاء والمنتسبين الذين تجاوزا الـ 100 ألف منتسب بدءاً من خدمات العضوية إلى تصديق جميع المحررات والخدمات التجارية والتصديق الإلكتروني وخدمات الـ VIP.وتُعد إدارة شؤون مراكز الخدمة بغرفة جدة الواجهة الأولى لجميع منسوبي مجتمع الأعمال بمحافظة جدة، وتحظي بعناية تامة من الجهاز التنفيذي للغرفة فهي تعمل على أن تكون حلقة الوصل المباشر بين التاجر والقطاعات الخدمية بالغرفة وخارجها تحقيقاً لأقصى درجات الرضا للعملاء وتقديم الجودة العالية في الأداء عبر التزام العاملين ومقدمي الخدمة، حيث تتبع لشؤون مراكز الخدمة إدارتي خدمات المركز الرئيسي، وإدارة خدمات الفروع.وتسعى الإدارة لتقديم جملة من الخدمات منها خدمة التصديق ورقياً باللغتين العربية والإنجليزية، وخدمة المصادقة على محررات الغرف السعودية الأخرى، وخدمة التفعيل على طلبات زيارة تجارية، والتصديق على تأشيرة استقدام عوائل الأفراد، وخدمة التصديق الإلكتروني، في حين استطاعت إدارة شؤون تقنية المعلومات بغرفة جدة أن تكون مرجعاً للقطاع الخاص للتطبيق الفعال لتقنية المعلومات من خلال المنهجيات التقنية الحديثة وتقديم المشاريع التي تُعد ترجمة عملية لتطلعات الغرفة في دعم قطاع الأعمال والمحافظة على المستوى التقني المتطور على مستوى المملكة.ويتصدر تبنى أفضل التطبيقات الحديثة والمستجدة في مجال الإدارة والتقنـية أهداف هذه الإدارة إلى جانب رعاية مصالح مشتركي الغرفة وتوفير الخدمات التقنية لهم والاعتماد على التقنية في جميع تعاملات الغرفة الداخلية والخدمات المقدمة للموظفين، مع توثيق العلاقات مع الجهات الحكومية في ظل تبني الدولة لمشروع الحكومة الالكترونية وتنشيط البيئة الثقافية لمجال التقنية في محافظة جدة.كما تعمل إدارة شؤون تقنية المعلومات بغرفة جدة على توفير كل ما هو جديد في عالم التقنية من ناحية الخدمات الإلكترونية، سعيها لأن تصبح محافظة جدة وجهة مفضلة لأصحاب الأعمال الراغبين في تنمية تجارتهم الإقليمية والدولية من خلال توفير المعلومات الاقتصادية.// انتهى //17:01ت م0154