جدة 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واسأستقبل معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي , اليوم , بمقر الأمانة , أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة , برئاسة الدكتورسليمان بن أحمد موصلي.وتناول اللقاء تظافر الجهود بين الأمانة والجمعية للتصدي لمصادرالتلوث البيئي والتشوه البصري , والحد من نسبة حالات الإصابة بحمى الضنك , إلى جانب العمل على تعزيز الهوية العمرانية , والعمل على مشروع الشوارع النموذجية ضمن برنامج جودة الحياة , والمساهمة في مشاريع زيادة رقعة المساحات الخضراء , وتنفيذ الدراسات والبحوث الإجتماعية , وقياس الأثرللخدمات المقدمة للمجتمع , وفي مقدمتها أعمال النظافة , وتفعيل دورالمواطن في المتابعة والإبلاغ عن حالات القصورفي أداء شركات ومتعهدي النظافة , والخدمات العامة , ورفع سقف الطموحات , للوصول بمدينة جدة إلى ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 , كأحد أفضل مدن العالم تطورا ورقيا.وأستعرض الأمين العام للجمعية , الدكتور عبدالله الغامدي , دور مراكز الاحياء النموذجية في تقديم البرامج التنموية والمجتمعية لأهالي الحي , وتفعيل دورالعمل التطوعي لخدمة المجتمع , وزيادة الوعي البيئي والأمني والصحي من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات النفع العام والشركات المساهمة العامة , ورواد العمل الخيري.وأثنى معالي أمين جدة على الجهود الحثيثه التي تقوم بها مراكز الأحياء من خلال البرامج والفعاليات التي تنفذها , مؤكداً على تذليل جميع العقبات التي تواجه إنتشار مراكز وأنشطة ومشاريع الجمعية ‏لتحقيق الأهداف المرجوة.وشدد أمين محافظة جدة على ضرورة تفعيل علاقة الأمانة بجمعية مراكز الأحياء , للوصول إلى مرحلة التآخي , وتفعيل مبدأ الشراكة , تشمل تنفيذ عدد أكبر من المراكز النموذجية والمشاريع والبرامج , لتحظى جميع أحياء جدة بنفس القدر من الإهتمام والرعاية , مبيناً أن جمعية مراكز الأحياء بجدة منذ تأسيسها , تقوم بتقديم خدمات مجتمعية نوعية - بفضل من الله - ثم بقيادة أميرالمنطقة , وسمو محافظ جدة , ومساهمة رجال الأعمال , وأهل العطاء , لتستمر الجمعية في تحقيق رسالتها ورؤيتها الطموحه نحو خدمة الوطن , وبناء الإنسان وتنمية المكان.من جهته أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة , أن الجمعية تسعى لتقديم خدمات إجتماعية بمعايير عالية , تعنى ببناء الإنسان , وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع , لتحقيق التنمية المستدامة , وتهدف إلى تحقيق رسالة إجتماعية تتمثل في إحداث تغيير إجتماعي في أسلوب حياة الأسرة , ما يعزز دورها في المجتمع , لافتاً إلى أن الجمعية تعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقار نموذجية متكاملة في الأحياء بالشراكة مع أهالي الحي وأهل البر , تكون بمثابة مراكز إجتماعية , رياضية , ترفيهية , وثقافية , على مستوى جميع الأحياء.// انتهى //17:18ت م0160