سياسي / مباحثات أردنية أمريكية حول مستجدات الأزمة السورية
الاثنين 1439/12/23 هـ الموافق 2018/09/03 م واس
عمّان 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 3 سبتمبر 2018 م واس
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم ، المستشار الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول سوريا جيمس جيفري ، ونائب مساعد وزير الخارجية المبعوث الخاص لسوريا جول ريبيرن ، اللذان يزوران الأردن في إطار جولة إقليمية .
وبحث الجانبان خلال اللقاء، المستجدات في الأزمة السورية والجهود المستهدفة إيجاد حل سياسي لها، وقضية اللاجئين السوريين، والتطورات في الحرب على الإرهاب في إطار التحالف الدولي لهزيمة التنظيمات الإرهابية .
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17:23ت م
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