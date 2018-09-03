عمّان 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 3 سبتمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم ، المستشار الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول سوريا جيمس جيفري ، ونائب مساعد وزير الخارجية المبعوث الخاص لسوريا جول ريبيرن ، اللذان يزوران الأردن في إطار جولة إقليمية .وبحث الجانبان خلال اللقاء، المستجدات في الأزمة السورية والجهود المستهدفة إيجاد حل سياسي لها، وقضية اللاجئين السوريين، والتطورات في الحرب على الإرهاب في إطار التحالف الدولي لهزيمة التنظيمات الإرهابية .// انتهى //17:23ت م0161