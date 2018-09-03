جدة 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندربن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة تعازيه ومواساته لذوي شيخ قبيلة الرشدة من محافظة الليث الشيخ بنيه بن كلاب اليزيدي، الذي توفي إثر حادث مروري وقع شرق المحافظة.وأعرب الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي اليزيدي، عن تعازيه ومواساته في الفقيد, سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على مواساته وتعازيه .يشار إلى أن اليزيدي يعد من الشخصيات التي كان لها اسهاماتها الفاعلة في جوانب إصلاح ذات البين وأوجه البر وغيرها من الأعمال الخيرية في المحافظة .// انتهى //23:20ت م0220