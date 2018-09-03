الجزائر 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واسقضت قوات الجيش الجزائري خلال عملية بحث وتمشيط بمحافظة سيدي بلعباس غرب البلاد اليوم ، على عنصر إرهابي واسترجعت مسدساً رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن عملية البحث والتمشيط لا تزال متواصلة، حيث تقوم الوحدات العسكرية بتطويق المنطقة ومحاصرة المجموعة الإرهابية التي كانت وراء اغتيال مدنيين اثنين خلال شهر رمضان الماضي ببلدية واد السبع.// انتهى //23:24ت م0221