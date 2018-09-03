واشنطن 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، ملابسات الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي في محطة القطارات الرئيسية بمدينة أمستردام، وأسفر عن جرح أميركيين اثنين.وأوضح بيان صادر عن الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، أن وزير الخارجية الأمريكية أعرب خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم مع نظيره الهولندي، عن تقديره للتعامل الفوري والسريع من قبل قوات الأمن والانقاذ الهولندية مع الهجوم وتوفير المساعدة والدعم للضحايا وأسرهم، مؤكداً على تعاون سلطات الأمن في البلدين في التحقيق في هذه الحادثة.// انتهى //23:42ت م0222