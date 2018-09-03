سكاكا 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم بصالة الاستقبال في قصر ليلة عمر بمركز صوير, جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الاسبوعية التي يقيمها للمواطنين.كما استقبل سمو أمير منطقة الجوف قادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر الاستقبال وكلاء الإمارة والمسؤولين ورؤساء المراكز.// انتهى //23:45ت م0223