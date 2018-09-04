عمان 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واساستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مدينة الخليل بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.ووفقاً لمصادر فلسطينية في الخليل فإن جنود الاحتلال فتحوا النار صوب الشاب وائل عبد الفتاح عبد الغني الجعبري (27 عاماً) من سكان مدينة الخليل، عند ما يعرف بـ"حاجز المحوّل" بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شمال شرق المدينة، مما أدى إلى استشهاده.وأضافت المصادر، أن الشاب الجعبري أصيب بعدة أعيرة نارية في أنحاء جسده، وتركه جنود الاحتلال ينزف على الأرض، ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليه.من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب الجعبري، لافتة إلى أن قوات الاحتلال نقلت جثمانه إلى أحد مراكزها.// انتهى //00:16ت م0224