القاهرة 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واستعادل فريق مصر للمقاصة مع منافسه المصري البورسعيدي سلبيًا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرتفع رصيد الفريق الفيومي إلى 4 نقاط، ورصيد الفريق البورسعيدي إلى 6 نقاط، ويظل فريق الأهلي متصدرًا الدوري برصيد 11 نقطة.يشار إلى أن بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ستتوقف مؤقتًا بسبب خوض منتخب مصر لكرة القدم مباراة النيجر ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2019).// انتهى //00:39ت م0227