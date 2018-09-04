حفر الباطن 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واسأغلت أمانة محافظة حفر الباطن ممثلة ببلدية غرب حفر الباطن اليوم ، خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ، 6 منشآت وإتلاف 9 كيلو جرام ، كما تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.وأفادت الأمانة أن الجولات تأتي ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية، مؤكدة استمرارها في الجولات الميدانية والمتابعة بشكل مستمر من أجل سلامة وصحة الجميع .// انتهى //00:48ت م0229