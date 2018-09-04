الباحة 23 ذو الحجة 1439هـ الموافق 03 سبتمبر 2018م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه وباسم أهالي المنطقة ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام وبحلول عيد الأضحى المبارك .كما هنأ سموه ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز وبن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بمناسبة نجاح موسم الحج ، وما بذلوه من جهود لخدمة ضيوف الرحمن ، منوهاً سموه بالدور البارز لرجال الأمن ومختلف القطاعات المشاركة والأبناء الشعب السعودي العظيم الذين ساهموا في إنجاح الحج ولله الحمد.ونقل الأمير حسام بن سعود خلال استقباله بقاعة الأمير سلطان بالمركز الحضاري في مدينة الباحة اليوم في جلسته الأسبوعية الأثنينية ، أصحاب المعالي والفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل ورؤساء المراكز وجمعاً من المواطنين ، تهاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لأهالي الباحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأكد سموه بأنه سيبذل الغالي والنفيس وتنفيذ عهده الذي قطعة على نفسه في سبيل تطوير الباحة ، حيث العمل جاري على مدار الساعة من أجل تطوير المنطقة وجعلها من المناطق الجاذبة للسياحة ومن المناطق المتطورة إنساناً ومكاناً ، مشدداً سموه على أهمية التعاون في هذا المجال من أجل تنمية الباحة .ورحب سمو أمير الباحة بالنقد الهادف والبناء الذي يحقق مصلحة المنطقة ويدفعنا للأمام ويحسن من خدماتنا ، ملفتاً سموه النظر إلى أن التطلعات كبيرة وفي القريب العاجل ستصبح ملموسة وسيصبح الإطار العام لتنمية الباحة ملموس .وتخلل الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة كلمة أهالي المنطقة التي ألقاها نيابة عنهم عبدالناصر بن علي الكرت ، الذي ‏رحب فيها بسمو أمير المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية ، مهنئاً سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك .واستعرض ما تميز به صيف الباحة لهذا العام من فعاليات وبرامج منوعة استهدفت مختلف فئات المجتمع في ظل التنظيم والخدمات المميزة التي وفرتها الجهات ذات العلاقة ، التي لاقت إقبالاً كبيراً من الزوار والمصطافين ، منوهاً بجهود سمو أمير المنطقة في تنمية وتطوير المنطقة سياحياً وفي جميع المجالات الأخرى .ثم ألقيت كلمة شباب وشابات منطقة الباحة ألقاها نيابة عنهم نائب رئيس مجلس شباب منطقة الباحة خالد بن أحمد الشهري ، نوه فيها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام ورعاية لكل ما يحقق التطور والنماء لأبناء وبنات الوطن ، والعمل على تحقيق رؤية 2030 ، مثمناً ما يوليه سمو أمير المنطقة من اهتمام ودعم لكل ما يلبي رغبات ويحقق النجاح لشباب وشابات الباحة .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه الكريم .حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الباحة الدكتور الأستاذ عبدالله بن يحيى الحسين ، وفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ سعد بن بريك القرني ، ووكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ، ومدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن علي آل هادي ، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ، ووكلاء الأمارة المساعدين وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.// انتهى //01:45ت م0231