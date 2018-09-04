تونس 23 ذو الحجة 1439هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واسأوقفت قوات الأمن التونسي ثلاثة إرهابيين مفتش عنهم لتورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن قوات الأمن أوقفت كذلك 12 عنصرًا مشتبه بهم في الانتماء إلى تنظيم إرهابي.وفي سياق آخر، أحبطت قوات الأمن محاولة هجرة غير شرعية لستة أشخاص من ميناء حلق الوادي التابع للضاحية الشمالية للعاصمة كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية.// انتهى //02:11ت م0232