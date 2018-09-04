واشنطن 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 03 سبتمبر 2018 م واستأهل الكرواتي مارين إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد فوزه على البلجيكي ديفيد جوفين بثلاث مجموعات دون رد، بواقع (7-6) و(6-2) و(6-4).ويواجه شيليتش في الدور المقبل الياباني كي نيشيكوري الذي أطاح بالألماني فيليب كولشرايبر بـ 3 مجموعات نظيفة بواقع، (6-3) و(6-2) و(7-5).// انتهى //02:48ت م0233