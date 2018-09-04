أبها 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، على ضرورة إنجاز مشروعات الواجهة البحرية بساحل عسير قبل موسم الشتاء لاستقبال مرتاديه وليكون وجهة سياحية جديدة تضاف إلى المنطقة.جاء ذلك خلال زيارته أمس، للمشروع ومرسى اليخوت والممشى العام والحدائق والمباني الإدارية والخدمية، بحضور رئيس بلدية الساحل وفريق الإشراف على المشروع.وأوضح الحميدي أن المشروع سيحول الساحل البحري لعسير إلى منتجعات وطنية وبيئية منظمة بمواصفات عالية وخدمات مكتملة، موجهاً المقاول المنفذ للمشروع بأهمية إيجاد مصادر مياه جديدة لري المسطحات الخضراء للمشروع، وضرورة سرعة الإنجاز للأعمال القائمة، مشيراً إلى أهمية رسم آلية الاستثمار في المواقع المخصصة للمشروع، ليكون الموقع سياحي طوال العام.يذكر أن مشروع واجهة عسير البحرية يعد الأكبر على ساحل عسير، حيث يزيد طوله على 4 كلم، ويضم ساحة للاحتفالات وممشى الكورنيش، وجلسات، ومطلات، وعدد من مواقع الوجبات السريعة والمطاعم والمسطحات الخضراء.// انتهى //11:21ت م0045