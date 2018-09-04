هانوي 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسلقي 14 شخصاً مصرعهم جراء الفيضانات والعواصف التي ضربت شمال ووسط فيتنام اليوم.وذكرت وسائل إعلام فيتنامية أن العاصفة المدارية وصلت المنطقة في 29 أغسطس الماضي، مما تسببت في هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات، حيث تم تسجيل تسع حالات وفاة بالإضافة إلى فقدان ثلاثة في إقليم ثانه هوا، الأكثر تضرراً من الفيضانات، في حين سجلت كل من أقاليم هوا بينه ولاي شاو لان جسون وسون لا وين باي حالة وفاة في كل منها.ويعد شهر أغسطس أحد الشهور الأصعب التي تمر على فيتنام بسبب العواصف الاستوائية.// انتهى //11:25ت م0046