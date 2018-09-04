أبهـا 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسأطلقت جامعة الملك خالد، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم, فعاليات برنامج الأسبوع التعريفي للطلاب المستجدين.ويهدف البرنامج إلى استقبال الطلاب المستجدين ومساعدتهم وإرشادهم في تجاوز ومواجهة العقبات والصعوبات والمعوقات، إلى جانب تعريفهم بأنظمة وخدمات ومرافق وبيئة الجامعة, ومساندتهم وإرشادهم بما يحقق لهم النجاح والتميز في الحياة الجامعية.يذكر أن البرنامج اشتمل على معارض رئيسية وأخرى فرعية ليسهل على الطالب المستجد الحصول على المعلومة, وتقديم كروكي مفصل لمداخل وقاعات ومعامل الجامعة, وتوزيع بروشورات لكل جهة من جهات الجامعة كالأنشطة الطلابية والتوجيه والإرشاد, وخدمات صندوق الطلاب, إضافة إلى الإسكان الجامعي, والقبول والتسجيل, والتعلم الإلكتروني, وتقديم ورش تدريبية تتكرر يومياً لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الطلاب المستجدين.// انتهى //11:31ت م0048