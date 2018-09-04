تونس 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 04 سبتمبر 2018 م واسينعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية غداً ، مؤتمر مدراء شرطة النجدة في الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها هياكل ومهام شرطة النجدة في الدول العربية، وتجارب الدول الأعضاء في مجال عمل أجهزة شرطة النجدة وسٌبل تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة على المستوى العربي.// انتهى //11:36ت م0049